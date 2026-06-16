Две несовершеннолетние девочки объявлены в розыск в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут двух пропавших сестер Две несовершеннолетние девочки объявлены в розыск в Петрозаводске

Москва16 июн Вести.В Петрозаводске идут поиски двух девочек 7 и 12 лет, которые ушли из дома 15 июня, сообщает МВД по республике Карелия.

Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются сестры Гостева Валерия, 2019 г.р. и Жилтяну Ксения, 2014 г.р. Они ушли из дома вчера, 15 июня в 17:00, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно говорится в сообщении

В последний раз девочек видели с 20:00 до 21:00 на карьере в микрорайоне Ключевая. Они были в компании несовершеннолетних.