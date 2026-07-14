Москва14 июлВести.В Карелии продолжаются поиски детей 11 и 13 лет, которые 13 июля ушли их дома в городе Кодопоге и не вернулись. По сообщениям очевидцев, брата с сестрой видели на трассе "Кола" во вторник в 5 часов утра, сейчас там развернут оперативный штаб, передает ТАСС со ссылкой на информацию республиканского отделения ДПСО "ЛизаАлерт".
Добровольцы развернули штаб на месте, где детей видели в последний раз. Они шли по трассе в районе 5 утраприводит агентство слова своего собеседника
Илья и Алина Гежа исчезли в понедельник и, по данным следственных органов, направились в сторону Петрозаводска пешком.
В официальных сообществах "ЛизаАлерт" в социальных сетях комментаторы указывают, что брат с сестрой утром 14 июля шли вдоль дороги в сторону Петрозаводска.