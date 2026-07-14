Пропавших в Карелии двоих детей видели в 5 утра на трассе "Кола"

Очевидцы рассказали, где последний раз видели пропавших в Карелии детей Пропавших в Карелии двоих детей видели в 5 утра на трассе "Кола"

Москва14 июл Вести.В Карелии продолжаются поиски детей 11 и 13 лет, которые 13 июля ушли их дома в городе Кодопоге и не вернулись. По сообщениям очевидцев, брата с сестрой видели на трассе "Кола" во вторник в 5 часов утра, сейчас там развернут оперативный штаб, передает ТАСС со ссылкой на информацию республиканского отделения ДПСО "ЛизаАлерт".

Добровольцы развернули штаб на месте, где детей видели в последний раз. Они шли по трассе в районе 5 утра приводит агентство слова своего собеседника

Илья и Алина Гежа исчезли в понедельник и, по данным следственных органов, направились в сторону Петрозаводска пешком.

В официальных сообществах "ЛизаАлерт" в социальных сетях комментаторы указывают, что брат с сестрой утром 14 июля шли вдоль дороги в сторону Петрозаводска.