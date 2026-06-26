В Карелии обнаружили и подняли тела двух утонувших рыбаков

Тела двух утонувших рыбаков подняли из воды в Карелии В Карелии обнаружили и подняли тела двух утонувших рыбаков

Москва26 июн Вести.Тела двух рыбаков обнаружили и подняли из воды в Питкярантском районе Карелии. Об этом сообщил в MAX госкомитет республики по безопасности.

О том, что двое мужчин уехали на рыбалку на Ладогу и пропали, в дежурную часть ОМВД сообщили в пятницу, 26 июня. Рыбаки не выходили на связь, а на месте их стоянки были обнаружены автомобиль с прицепом и лодкой, а также отдельно плавающие весла. К месту происшествия выехали спасатели.

Тела погибших были подняты из воды и доставлены на берег говорится в сообщении госкомитета

В ведомстве напомнили, что в чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 112.