Москва1 июлВести.Два человека пострадали в результате столкновения двух моторных лодок на Ладожском озере в Волховском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел на базе отдыха "Креницы" в городе Новая Ладога.
Произошло столкновение двух моторных лодок, в результате пострадали два взрослых человека. Обстоятельства и степень тяжести травм уточняютсясказано в сообщении
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