Москва1 июлВести.Два человека пострадали в результате столкновения двух моторных лодок на Ладожском озере в Волховском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на базе отдыха "Креницы" в городе Новая Ладога.

Произошло столкновение двух моторных лодок, в результате пострадали два взрослых человека. Обстоятельства и степень тяжести травм уточняются

сказано в сообщении

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.