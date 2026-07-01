Две моторные лодки столкнулись на Ладожском озере, пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении лодок на Ладожском озере Две моторные лодки столкнулись на Ладожском озере, пострадали два человека

Москва1 июл Вести.Два человека пострадали в результате столкновения двух моторных лодок на Ладожском озере в Волховском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на базе отдыха "Креницы" в городе Новая Ладога.

Произошло столкновение двух моторных лодок, в результате пострадали два взрослых человека. Обстоятельства и степень тяжести травм уточняются сказано в сообщении

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