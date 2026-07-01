Три человека пострадали в результате инцидента с маломерным судном в Якутске

В Якутске маломерное судно ударилось о береговую линию, пострадали три человека Три человека пострадали в результате инцидента с маломерным судном в Якутске

Москва1 июл Вести.В Якутске маломерное судно ударилось о береговую линию в протоке реки Лена. В результате травмы получили три человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел 30 июня, во вторник.

Маломерное судно, на борту которого находились судоводитель и 9 пассажиров, в ходе движения ударилось о береговую линию. В результате произошедшего три пассажира получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.

По факту организована проверка в части нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.