Москва1 июлВести.В Якутске маломерное судно ударилось о береговую линию в протоке реки Лена. В результате травмы получили три человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел 30 июня, во вторник.
Маломерное судно, на борту которого находились судоводитель и 9 пассажиров, в ходе движения ударилось о береговую линию. В результате произошедшего три пассажира получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.
По факту организована проверка в части нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.