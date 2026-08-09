Москва9 авгВести.В районе пляжа "Агой" в акватории Черного моря в Краснодарском крае маломерное судно совершило наезд на катамаран с пассажирами на борту. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре в мессенджере MAX.
В результате происшествия ребенок получил травмы.
Кроме того, в акватории Большого Кирпильского лимана возле базы отдыха "Лимания" в Приморско-Ахтарском районе допущено столкновение двух моторных лодок. Есть пострадавшие, ведутся поисково-спасательные мероприятия в отношении водителя маломерного суднаотмечается в сообщении
Ведомство проводит проверки по фактам происшествий.