Ребенок пострадал при столкновении катамарана и судна в Черном море на Кубани

Катамаран столкнулся с судном в Краснодарском крае, пострадал ребенок Ребенок пострадал при столкновении катамарана и судна в Черном море на Кубани

Москва9 авг Вести.В районе пляжа "Агой" в акватории Черного моря в Краснодарском крае маломерное судно совершило наезд на катамаран с пассажирами на борту. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре в мессенджере MAX.

В результате происшествия ребенок получил травмы.

Кроме того, в акватории Большого Кирпильского лимана возле базы отдыха "Лимания" в Приморско-Ахтарском районе допущено столкновение двух моторных лодок. Есть пострадавшие, ведутся поисково-спасательные мероприятия в отношении водителя маломерного судна отмечается в сообщении

Ведомство проводит проверки по фактам происшествий.