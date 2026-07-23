В акватории канала Грибоедова в Петербурге произошло столкновение двух судов

В Петербурге на канале Грибоедова столкнулись катамаран и маломерное судно В акватории канала Грибоедова в Петербурге произошло столкновение двух судов

Москва23 июл Вести.В Санкт-Петербурге на канале Грибоедова во время водной прогулки столкнулись пассажирский катамаран "Ройки" и маломерное судно "Смородина". Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел днем в четверг, 23 июля. Катамаран допустил навал на "Смородину", оба судна получили лишь царапины на краске.

23 июля около 16 часов в акватории канала Грибоедова при следовании по маршруту водной прогулки пассажирский катамаран "Ройки" допустил навал на маломерное судно "Смородина" говорится в публикации надзорного ведомства

К счастью, никто из людей не пострадал. Пассажиров высадили на берег. Утечки топлива не было.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности на водном транспорте, а также защиту прав пассажиров.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.