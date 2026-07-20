Поиски двух пропавших туристов на лодке продолжаются в Ленобласти

В Ленобласти продолжают искать двух туристов, чью лодку унесло ветром Поиски двух пропавших туристов на лодке продолжаются в Ленобласти

Москва20 июл Вести.В Ленинградской области продолжаются поиски двух туристов, пропавших после инцидента с лодками на Ладожском озере. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

По данным издания, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности на водном транспорте.

Специалисты продолжают обследовать акваторию Ладожского озера в поисках двух человек, пропавших накануне говорится в сообщении

Отмечается, что 12 членов туристической группы, в том числе пятерых детей, спасли накануне вечером.

Группа из 14 человек отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихой вечером воскресенья, 19 июля. Из-за сильного ветра лодки унесло в открытую акваторию Ладожского озера. К месту инцидента сразу выехал поисково-спасательный отряд.