Москва10 маяВести.По факту падения детской коляски в Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге начата процессуальная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ в своем канале в MAX.
ЧП произошло днем 9 мая на Заячьем острове, где расположена Петропавловская крепость. При посадке вертолета Ми-8 сильный воздушный поток от движения лопастей сдул детскую коляску в Кронверкский пролив.
Следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.говорится в сообщении
В результате ЧП никто не пострадал.