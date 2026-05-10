СК проверит обстоятельства падения коляски в пролив из-за вертолета в Петербурге

Москва10 мая Вести.По факту падения детской коляски в Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге начата процессуальная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ в своем канале в MAX.

ЧП произошло днем 9 мая на Заячьем острове, где расположена Петропавловская крепость. При посадке вертолета Ми-8 сильный воздушный поток от движения лопастей сдул детскую коляску в Кронверкский пролив.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента. говорится в сообщении

В результате ЧП никто не пострадал.