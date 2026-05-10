В Петербурге прогулочный вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив

Прогулочный вертолет сдул детскую коляску в пролив в Петербурге В Петербурге прогулочный вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив

Москва10 мая Вести.В Санкт-Петербурге детскую коляску сдуло прямо в Кронверкский пролив пролетавшим прогулочным вертолетом Ми-8. По данным канала 78.ru, это произошло вечером 9 мая.

Воздушное судно заходило на посадку рядом с отдыхающими людьми.

Женщина, которая была рядом, попыталась поймать коляску, но в итоге сама чуть не упала в пролив говорится в сообщении

Капитан проплывавшего мимо катера также предпринял попытку достать коляску из воды, но судно село на мель.

По предварительным данным, сильный ветер от движения винтов вертолета повредил березу.

Вертолет принадлежит компании "Балтийские авиалинии", его посадочная площадка находится у Петропавловской крепости.