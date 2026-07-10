Плавучий ресторан Aquarell Hall затонул в Петербурге В Петербурге затонул плавучий ресторан Aquarell Hall, начата проверка

Москва10 июл Вести.Плавучий ресторан Aquarell Hall частично затонул в Санкт-Петербурге, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел у дома №3 на набережной Макарова в акватории Малой Невы.

По предварительным данным, в акватории Малой Невы у набережной Макарова, д. 3 произошло частичное затопление плавучего ресторана Aquarell Hall говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

В результате произошедшего никто не пострадал, утечки нефтепродуктов не допущено. В настоящее время ведутся работы по откачке воды.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.