Москва24 июлВести.Речной круизный теплоход MS Anna Katharina со 169 пассажирами на борту столкнулся со шлюзом в Вене. Об этом пишет австрийский портал MeinBezirk.
По пока не выясненным причинам [теплоход] врезался в причальную стенку и ворота шлюза у гидроузла "Фройденау" на Дунае в Венеотмечается в публикации
По информации портала, в результате инцидента пострадали 17 человек.
После столкновения судно смогло самостоятельно подойти к причалу, все пассажиры покинули его. Для продолжения круиза туристов пересадят на другие теплоходы.
Причины столкновения выясняют власти Австрии.
12 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход столкнулся с опорой Троицкого моста. В результате ЧП никто не пострадал.