MeinBezirk: круизный теплоход со 169 пассажирами на борту столкнулся со шлюзом

Круизный теплоход со 169 пассажирами на борту столкнулся со шлюзом в Вене MeinBezirk: круизный теплоход со 169 пассажирами на борту столкнулся со шлюзом

Москва24 июл Вести.Речной круизный теплоход MS Anna Katharina со 169 пассажирами на борту столкнулся со шлюзом в Вене. Об этом пишет австрийский портал MeinBezirk.

По пока не выясненным причинам [теплоход] врезался в причальную стенку и ворота шлюза у гидроузла "Фройденау" на Дунае в Вене отмечается в публикации

По информации портала, в результате инцидента пострадали 17 человек.

После столкновения судно смогло самостоятельно подойти к причалу, все пассажиры покинули его. Для продолжения круиза туристов пересадят на другие теплоходы.

Причины столкновения выясняют власти Австрии.

12 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход столкнулся с опорой Троицкого моста. В результате ЧП никто не пострадал.