20 человек пострадали при столкновении поездов в Хорватии

20 человек пострадали при столкновении поездов в Хорватии 20 человек пострадали при столкновении поездов в Хорватии

Москва8 авг Вести.В Хорватии при столкновении грузового и пассажирского поездов пострадали 20 человек, сообщает хорватское издание Vecernji List.

Столкновение поездов произошло в 65 километрах от Загреба в субботу утром.

Шесть пассажиров получили тяжелые и еще 14 – легкие травмы, также ранен один из машинистов. Им оказана медицинская помощь.

Причины столкновения выясняются. По неофициальной информации, грузовой поезд якобы проехал на красный свет, после чего столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Загреба в Беловар.