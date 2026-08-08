Москва8 авгВести.В Хорватии при столкновении грузового и пассажирского поездов пострадали 20 человек, сообщает хорватское издание Vecernji List.
Столкновение поездов произошло в 65 километрах от Загреба в субботу утром.
Шесть пассажиров получили тяжелые и еще 14 – легкие травмы, также ранен один из машинистов. Им оказана медицинская помощь.
Причины столкновения выясняются. По неофициальной информации, грузовой поезд якобы проехал на красный свет, после чего столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Загреба в Беловар.