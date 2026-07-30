Под Воронежем автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом, пострадали 2 человека

В Воронежской области авто выехало на ж/д пути перед поездом, пострадали двое Под Воронежем автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом, пострадали 2 человека

Москва30 июл Вести.В Воронежской области автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Авария произошла около 18.10 мск на ж/д переезде на станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… [Предварительно] пострадали водитель и пассажир автомобиля говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Схода подвижного состава не произошло, на график движения поездов ДТП не повлияло.