Москва30 июлВести.В Воронежской области автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
Авария произошла около 18.10 мск на ж/д переезде на станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… [Предварительно] пострадали водитель и пассажир автомобиляговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Схода подвижного состава не произошло, на график движения поездов ДТП не повлияло.