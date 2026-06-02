В Тверской области пассажирский поезд протаранил автомобиль

Москва2 июн Вести.Легковой автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Тверской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел около 17.45 мск на переезде между станциями Бежецк и Шишково.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №43 сообщением Кострома - Санкт-Петербург... По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал сказано в сообщении

Схода подвижного состава не произошло, на движение других поездов ДТП не повлияло.

Отмечается, что после осмотра поезд продолжил следование по маршруту.