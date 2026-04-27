Водитель легкового авто погиб после столкновения с поездом в Белгородской област

Машина выехала на пути и столкнулась с поездом под Белгородом, водитель погиб Водитель легкового авто погиб после столкновения с поездом в Белгородской област

Москва27 апр Вести.Водитель погиб при столкновении автомобиля с поездом в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

По имеющимся данным, машина выехала на пути перед приближающимся составом на железнодорожном переезде между станциями Белгород и Беломестная. Это произошло днем, в 15.45. Машинист поезда №6228 сообщением Белгород – Курск затормозил, но это не помогло избежать ДТП.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось говорится в сообщении

В итоге водитель машины получил смертельные травмы.

Электропоезд не сошел с рельсов, однако получил повреждения при столкновении. Его отправят в Белгород, а пассажиров доставят до места назначения другим пригородным составом. Отмечается, что никто из них или сотрудников локомотивной бригады не пострадал.