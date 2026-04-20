Москва20 апрВести.Поезд-дефектоскоп столкнулся с автомобилем на регулируемом ж/д переезде в Архангельской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Предварительно, водитель автомобиля пересекал пути на регулируемом переезде станции Юрас на запрещающий сигнал светофора. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение с поездом-дефектоскопом.
Пострадавших нет… Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку [по факту ДТП]говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAХ
Устанавливаются все обстоятельства.