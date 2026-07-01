Москва1 июлВести.Микроавтобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой во Владимирской области. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщает УМВД России по региону.
ДТП произошло в Киржачском районе 1 июля, в среду. Предварительно, мужчина за рулем Ford Transit нарушил ПДД.
Выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом. В результате ДТП водитель автомобиля был направлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.