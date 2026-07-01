Во Владимирской области электричка врезалась в микроавтобус на переезде

Микроавтобус выехал на переезд перед электричкой во Владимирской области Во Владимирской области электричка врезалась в микроавтобус на переезде

Москва1 июл Вести.Микроавтобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой во Владимирской области. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщает УМВД России по региону.

ДТП произошло в Киржачском районе 1 июля, в среду. Предварительно, мужчина за рулем Ford Transit нарушил ПДД.

Выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом. В результате ДТП водитель автомобиля был направлен в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.