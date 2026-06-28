Более 600 пассажиров застряли в жару в поезде без кондиционеров в Германии

Поезд с 630 пассажирами застрял на несколько часов в жару в Германии Более 600 пассажиров застряли в жару в поезде без кондиционеров в Германии

Москва28 июн Вести.Поезд в Германии с примерно 630 пассажирами застрял на несколько часов в сильную жару из-за обрыва контактной сети, информирует немецкое агентство DPA.

Поезд следовал из Гамбурга в Прагу. Отмечается, что ЧП произошло из-за падения дерева на контактную сеть железной дороги, поезд оказался обесточен в сильную жару.

Температура в вагонах достигала 40 градусов, спасателям пришлось распилить деревья, чтобы открыть двери. Были эвакуированы беременные, дети и пожилые люди, остальные пассажиры оставались в поезде. Спустя несколько часов локомотив довез обесточенный поезд до ближайшего города.

Спасатели осмотрели около 630 пассажиров. Двое человек были доставлены в больницу с проблемами кровообращения отмечается в сообщении

В пятницу в Германии зафиксировали абсолютный температурный рекорд – температура в одном из районов достигла 41,3 градуса. В выходные немецкая полиция применила водометы для охлаждения жителей Берлина во время аномальной жары.