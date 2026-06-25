В Милане 300 человек застряли в поезде на жаре на два часа Corriere della Sera: около 300 пассажиров пригородного поезда застряли на жаре

Москва25 июн Вести.Около трехсот пассажиров пригородного поезда компании Trenord, среди которых были дети, застряли на жаре на два часа. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Уточняется, что состав остался без работающего кондиционера из-за повреждения контактной сети токоприемником.

В четверг днем на железной дороге недалеко от центрального вокзала Милана возник хаос: пригородный поезд около 16:00 (17:00 мск — прим. ред.) остановился с 200-300 пассажирами на борту без кондиционера отмечается в публикации

Позже спасательные службы выделили дополнительный состав, и в итоге пассажиров доставили на станцию Ламбрате.

Утром 25 июня сообщалось, что по меньшей мере пять человек скончались от последствий аномальной жары в Италии за один день.