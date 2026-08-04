Москва4 авгВести.Компания "Румынские железные дороги" (РЖД) ввела временные ограничения скорости на ряде участков в регионе Констанца из-за аномальной жары – температура железнодорожного полотна достигла 53 градусов, передает агентство Mediafax.
Во вторник Национальное метеорологическое агентство объявило высший, красный уровень опасности в семи уездах Румынии, где температура превысит 40 градусов. Синоптики не исключают ухудшения ситуации во второй половине недели.
Температура железнодорожных путей в регионе Констанца, обслуживаемом РЖД, достигла 53 градусов Цельсия, и РЖД ввели временные ограничения скорости на нескольких участках для обеспечения безопасного движения поездовговорится в сообщении
Министерство здравоохранения Румынии рекомендует людям по возможности не находиться на солнце с 11.00 до 18.00. Владельцам кондиционеров советуют устанавливать температуру примерно на пять градусов ниже уличной. Вентиляторы не рекомендуется использовать, если воздух прогрелся выше 32 градусов.
Ранее в Австрии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений - столбики термометров в стране поднялись до 41 градуса.