Москва29 июлВести.Движение судов в северном и южном портах города Констанца на юго-востоке Румынии приостановлено, сообщает местный телеканал Digi24.
По его данным, движение судов было ограничено по соображениям безопасности после того, как представители Военно-морского управления Румынии получили сообщения об угрозах взрывов с телефонных номеров, зарегистрированных на Украине и в Польше.
В здании порта и пассажирском терминале заложено несколько бомб. Они замаскированы под различные предметы, поэтому у вас не будет времени найти их до взрыва. Если вы не хотите пострадать, лучше уйтиговорится в сообщениях