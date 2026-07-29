Москва29 июл Вести.Движение судов в северном и южном портах города Констанца на юго-востоке Румынии приостановлено, сообщает местный телеканал Digi24.

По его данным, движение судов было ограничено по соображениям безопасности после того, как представители Военно-морского управления Румынии получили сообщения об угрозах взрывов с телефонных номеров, зарегистрированных на Украине и в Польше.