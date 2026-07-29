Digi24: угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Украины и Польши

Угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Украины и Польши Digi24: угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Украины и Польши

Москва29 июл Вести.Сообщения об угрозе взрыва в порту Констанцы поступили с двух иностранных номеров. Один звонок был совершен с украинского телефонного номера, а другой - с польского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Минобороны страны Раду Мируцэ.

Румынский телеканал Digi24 проинформировал, что в среду работа северного и южного портов города Констанца была приостановлена. В связи с поступившей угрозой взрыва на территории порта был объявлен режим тревоги.

Поступило сообщение о бомбе с двух телефонных номеров за пределами Румынии. Один номер с украинским префиксом, а другой - с польским. Ведется расследование по этим номерам сказал Мируцэ в разговоре с телеканалом

Как сообщил Мируцэ, с указанных номеров поступило аудиосообщение на румынском языке. Специалисты установили, что текст был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. По его словам, в данный момент на месте проводятся все необходимые проверочные мероприятия.