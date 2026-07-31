В Белоруссии объявили повышенный уровень опасности из-за жары В Белоруссии объявлен повышенный уровень опасности из-за жары

Москва31 июл Вести.Белорусский Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды ввел красный уровень опасности в связи с аномальной жарой.

Отмечается, что 31 июля в период с 13 до 19 часов на юго-западе республики температура воздуха достигнет 35 градусов.

В дневные часы 1 августа во многих районах Брестской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет +35, +37°С, на остальной части территории +30, +34°С. В городе Минске максимальная температура воздуха достигнет +30, +32°С отмечается в публикации

Жителей страны также предупредили, что в начале августа их ждет "настоящий африканский зной". В сообщении пояснили, что такая погода обусловлена Азорским антициклоном, который переместился с Западной Европы на Балканский полуостров.

На 1 августа в Брестской и Гомельской областях объявлен красный уровень опасности, на остальной территории страны действует оранжевый.

В субботу погода ожидается неустойчивой. Ночью северо-западные регионы накроют кратковременные грозовые дожди под влиянием атмосферного фронта. К утру и днем его воздействие распространится на северо-западную половину республики.