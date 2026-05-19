Москва19 мая Вести.Во всех регионах Центральной России в настоящее время действует оранжевый уровень погодной опасности уровень из-за аномальной жары. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает ТАСС.

В колористической шкале метеорологических предупреждений данный уровень предпоследний, он символизирует опасную погоду с возможными стихийными бедствиями и нанесением ущерба.

По данным синоптиков, на территории столицы, а также в нескольких областях Центральной России, оранжевый уровень будет действовать до конца суток пятницы, 22 мая. До 23.00 мск 22 мая уровень опасности объявлен в Тульской и Калужской областях. В Тамбовской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Брянской и Белгородской областях оранжевый уровень продержится до утра четверга, 21 мая.

В Гидрометцентре РФ уточнили, что аномально жаркая погода установилась из-за распространения из Средней Азии теплого тропосферного гребня. 19 мая в Москве воздух впервые с начала текущего года прогрелся до плюс 30 градусов.