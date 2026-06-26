В Крыму на следующей неделе ожидают аномальную жару до 35 градусов

Аномальная жара до 35 градусов наступит в Крыму на следующей неделе В Крыму на следующей неделе ожидают аномальную жару до 35 градусов

Москва26 июн Вести.В Крыму на следующей неделе – с 28 июня по 2 июля – ожидается аномально жаркая погода. Об этом МЧС Республике сообщает в MAX.

Уточняется, что температура в эти дни может подняться до 30-35 градусов тепла.

С 28 июня по 2 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит 30… 35 говорится в сообщении

В МЧС призвали соблюдать правила безопасности при жаркой погоде: поддерживать дома прохладную температуру, избегать значительной физической нагрузки, проводить больше времени в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и сократить пребывание на открытом воздухе.