В Алтайский край пришла затяжная аномальная жара Аномальная жара продержится в Алтайском крае до 19 августа

Москва13 авг Вести.На территории Алтайского края продлен штормпрогноз по аномальной жаре. Как сообщил региональный главк МЧС России, высокая температура воздуха до 30° и выше продержится до 19 августа.

В период с 14 по 19 августа местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше. Сегодня, 13 августа, местами ожидается сильная жара с максимальными температурами +35°С и выше говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Спасатели рекомендовали жителям региона в жаркий период не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.