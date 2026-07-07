В Алтайском крае из-за жары введен режим повышенной готовности Режим повышенной готовности введен в Алтайском крае из-за жары

Москва7 июл Вести.На территории Алтайского края по распоряжению правительства региона введен режим повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Этот режим связан с погодными условиями. Жара, отсутствие осадков — все это осложняет ситуацию с природными пожарами поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В алтайском МЧС отметили, что все силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС приведены в готовность к реагированию в случае необходимости. Организовано круглосуточное дежурство. Сформированы дополнительные запасы воды для тушения пожаров.