Москва5 маяВести.В столице Крыма в ближайшие два дня будет дождливо, после чего выглянет солнце и заметное потеплеет. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
Согласно их прогнозу, ближе к концу недели столбики термометров достигнут +23 градусов.
В Симферополе сегодня-завтра пройдут ливневые дожди, и столбики термометров поднимутся только до +15…+16, это на 4 градуса ниже положенного. С четверга над Тавридой вновь выглянет солнце, так что воздух сразу станет хорошо прогреваться – после обеда до +20...+23отметили синоптики
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал, что во власти антициклона оказались Запад Сибири и Центральные регионы. Он также отметил, что в азиатской части России погода в скором времени испортится.