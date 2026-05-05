Тепло вернется в столицу Крыма после ливней Синоптики ФОБОС: в Симферополе потеплеет к концу недели до +23 градусов

Москва5 мая Вести.В столице Крыма в ближайшие два дня будет дождливо, после чего выглянет солнце и заметное потеплеет. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно их прогнозу, ближе к концу недели столбики термометров достигнут +23 градусов.

В Симферополе сегодня-завтра пройдут ливневые дожди, и столбики термометров поднимутся только до +15…+16, это на 4 градуса ниже положенного. С четверга над Тавридой вновь выглянет солнце, так что воздух сразу станет хорошо прогреваться – после обеда до +20...+23 отметили синоптики

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал, что во власти антициклона оказались Запад Сибири и Центральные регионы. Он также отметил, что в азиатской части России погода в скором времени испортится.