Москва20 мая Вести.Самые сильные осадки ожидаются в Крыму, низовьях Днепра, и предгорьях Северного Кавказа. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Они отметили, что в этих регионах выпадет от 10 до 20 мм влаги.

Сегодня большая часть Русской равнины по-прежнему будет находиться в зоне относительно малооблачной, антициклональной погоды, и только на юге и крайнем северо-западе региона протянутся массивы дождевых туч. А самые сильные осадки ожидаются в Крыму, низовьях Днепра, и предгорьях Северного Кавказа, здесь местами за сутки выльется свыше 10...20 мм влаги сообщили специалисты

По их словам, в ближайшие дни обстановка над Русской равниной мало изменится.

В ближайшие дни обстановка в атмосфере над Русской равниной изменится мало - юго-восточные потоки не прекратят нести в регион порции очень теплого воздуха из субтропиков Средней Азии. И завтра в зоне экстремального перегрева по-прежнему будет находиться территория от побережья Белого моря до Каспия, и здесь столбики термометров опять будут подниматься до рекордно высоких значений добавили они

Ранее сообщалось, что на юге России месячный план по осадкам перевыполнен. По словам синоптиков, в Ставрополе их выпало в два раза больше положенного. Однако из-за атмосферного фронта, застрявшего в горах Кавказа, к концу недели в южных регионах ожидается выпадение еще свыше 30-50% майского объема влаги.