Институт Коха: в Германии почти 10 тыс. человек умерли из-за жары с начала года

Жертвами аномальной жары в Германии стали почти 10 тысяч человек Институт Коха: в Германии почти 10 тыс. человек умерли из-за жары с начала года

Москва30 июл Вести.С начала 2026 года в Германии около 9,8 тысячи человек умерли из-за последствий высоких температур. Об этом говорится в еженедельном отчете Института Роберта Коха (RKI), входящего в структуру Минздрава ФРГ.

Отмечается, что более пяти тысяч смертей в этом году пришлись на вторую половину июня. В это время во многих регионах Германии температура воздуха приближалась к 40 градусам.

При этом за неделю с 13 по 19 июля число смертей, вероятно, связанных с жарой, увеличилось еще на 1,9 тысячи. В более прохладные недели показатели смертности существенно снижались.

RKI назвали наиболее уязвимой группу пожилых людей. Более половины умерших были старше 85 лет. Еще почти 2,5 тысячи находились в возрастной группе от 75 до 84 лет. Среди людей от 65 до 74 лет зафиксировано более 1,2 тысячи смертей, младше 65 – 630 случаев.

Как пояснили в институте, причиной смерти в отдельных случаях становится тепловой удар, однако чаще летальный исход связан с воздействием жары на фоне хронических заболеваний.

По данным RKI, показатель по состоянию на 19 июля уже превысил число смертей от жары за любой полный год с 2016 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 году, когда за весь год было зарегистрировано около девяти тысяч подобных случаев.

В июне в Германии был зафиксирован абсолютный температурный рекорд. В Бранденбурге воздух прогрелся до 41,7 градуса.