Туристический автобус попал в аварию на трассе в Германии: 15 человек пострадали

Пятнадцать человек пострадали при аварии с туристическим автобусом в Германии Туристический автобус попал в аварию на трассе в Германии: 15 человек пострадали

Москва25 июл Вести.Туристический автобус въехал в препятствие на трассе у Штутгарта в Германии, 15 человек пострадали, в том числе двое получили серьезные травмы, пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, ЧП произошло в ночь на субботу.

...Туристический автобус врезался в машину безопасности в начале строительной зоны недалеко от Штутгарта. Пятнадцать человек получили травмы, двое из них – серьезные говорится в сообщении

Отмечается, что травмы 12 пассажиров незначительные, у одного человека – средней тяжести.

Причины инцидента пока не ясны, информирует издание.

Днем в субботу в Германии на жилой дом упал легкомоторный самолет.