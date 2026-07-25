Москва25 июлВести.Туристический автобус въехал в препятствие на трассе у Штутгарта в Германии, 15 человек пострадали, в том числе двое получили серьезные травмы, пишет немецкая газета Bild.
По данным издания, ЧП произошло в ночь на субботу.
...Туристический автобус врезался в машину безопасности в начале строительной зоны недалеко от Штутгарта. Пятнадцать человек получили травмы, двое из них – серьезныеговорится в сообщении
Отмечается, что травмы 12 пассажиров незначительные, у одного человека – средней тяжести.
Причины инцидента пока не ясны, информирует издание.
Днем в субботу в Германии на жилой дом упал легкомоторный самолет.