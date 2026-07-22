В Турции при опрокидывании автобуса получили травмы более 30 человек

ДТП с автобусом в Турции: травмы получил 31 человек В Турции при опрокидывании автобуса получили травмы более 30 человек

Москва22 июл Вести.В центральной части Турции случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, ехавшим из Стамбула в Кушадасы. По предварительным сведениям, пострадали как минимум 31 человек. Об этом информирует издание Hürriyet.

Инцидент произошел утром на трассе Кютахья — Афьонкарахисар. Автобус двигался из Стамбула в курортный Кушадасы, находящийся на побережье Эгейского моря. Согласно предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус наехал на дорожное ограждение, покинул проезжую часть и опрокинулся.

К месту аварии оперативно прибыли медики. Всех раненых отправили в расположенные поблизости больницы. По имеющимся на данный момент сведениям, травмы получили не менее 31 человека. Есть ли среди них граждане других государств, пока не уточняется. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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