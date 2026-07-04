Москва4 июлВести.По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Аксарай. Об этом пишет местная газета Yeni Akit.
Инцидент произошел на автомагистрали Нигде — Анкара. Автобус съехал с проезжей части в районе Бабаконагы.
По информации издания, на место происшествия немедленно прибыли бригады скорой медицинской помощи, а также подразделения спасателей, пожарных и жандармерии.
Все раненые доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.
Правоохранительные органы приступили к расследованию всех обстоятельств инцидента.
Находились ли граждане России среди пострадавших пока не известно.
Ранее семеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье.