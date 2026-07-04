В Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 40 человек

В Турции 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом В Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 40 человек

Москва4 июл Вести.По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Аксарай. Об этом пишет местная газета Yeni Akit.

Инцидент произошел на автомагистрали Нигде — Анкара. Автобус съехал с проезжей части в районе Бабаконагы.

По информации издания, на место происшествия немедленно прибыли бригады скорой медицинской помощи, а также подразделения спасателей, пожарных и жандармерии.

Все раненые доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Правоохранительные органы приступили к расследованию всех обстоятельств инцидента.

Находились ли граждане России среди пострадавших пока не известно.

Ранее семеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье.