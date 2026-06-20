Москва20 июнВести.Четыре человека погибли и еще 16 пострадали при ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта, сообщает портал Antalya Hakkında.
Россиян среди погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве региона.
Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили раненияговорится в сообщении Antalya Hakkında
По данным портала, на место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
Причины ДТП устанавливаются.
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