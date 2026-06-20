РИА: россиян среди погибших в Турции в ДТП с микроавтобусом нет

Россиян среди погибших в Турции в ДТП с микроавтобусом нет РИА: россиян среди погибших в Турции в ДТП с микроавтобусом нет

Москва20 июн Вести.Четыре человека погибли и еще 16 пострадали при ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта, сообщает портал Antalya Hakkında.

Россиян среди погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве региона.

Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения говорится в сообщении Antalya Hakkında

По данным портала, на место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

Причины ДТП устанавливаются.

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