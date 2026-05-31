Россиян, предварительно, нет среди жертв ДТП с автобусом в Турции

Москва31 мая Вести.Все погибшие в ДТП с автобусом в Турции являются жителями страны, граждан России среди жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета города Денизли.

Автобус компании Pamukkale Tourism, следовавший по маршруту Измир - Анталья, врезался в ограждение на трассе и загорелся. Погибли восемь человек, в том числе младенец, 33 пострадали. ЧП произошло в турецкой провинции Денизли, пострадавшие были доставлены в больницы города.

Предварительно все жертвы ДТП являются гражданами Турции отметил представитель муниципалитета

Он уточнил, что расследование ЧП продолжается.

Ранее сообщалось, что посольство РФ проверяет, есть ли россияне среди жертв ДТП в Турции