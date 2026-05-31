Восемь человек погибли в Турции в аварии с автобусом, ехавшим в Анталью

Автобус попал в ДТП на юге Турции: погибли 7 пассажиров и водитель

Москва31 мая Вести.Автобус рейса Измир-Анталья врезался в ограждение и сгорел на трассе в турецкой провинции Денизли: восемь человек погибли, 33 ранены, пишет портал TRT Haber.

Отмечается, что в ДТП попал автобус компании Pamukkale Tourism, следовавший в Анталью.

Автобус… врезался в ограждение возле района Тырказ на трассе Денизли-Айдын. В результате столкновения автобус загорелся говорится в сообщении

По данным портала, погибли водитель и семь пассажиров, в том числе младенец, пострадали 33 человека. Согласно фото на сайте TRT Haber, инцидент произошел ночью, автобус выгорел полностью.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Несколько дней назад семеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье.