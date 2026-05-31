Посольство РФ в Турции: в ДТП с автобусом пострадала россиянка

Москва31 мая Вести.В ДТП с автобусом на юго-востоке Турции пострадала россиянка. Сейчас она госпитализирована, заявили в российском посольстве в Анкаре.

Российская дипмиссия находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей. Ей оказывается необходимая консульская поддержка.

В результате ДТП … пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли 8 человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М. 30.12.2006 г.р. отмечается в Telegram-канале посольства

31 мая пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир – Анталья, врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе ребенок. Всего в автобусе было 38 пассажиров. Пострадавших доставили в больницы.

Масштабы ЧП, произошедшей ночью, стали очевидны на рассвете. Пламя полностью расплавило и уничтожило крышу автобуса, боковые панели и внутренние компоненты, оставив лишь голые металлические каркасы пассажирских сидений. Двигатель и ходовая часть автобуса полностью сгорели, сообщает турецкое издание Hurriyet.