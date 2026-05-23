Из больниц Антальи выписаны почти все пострадавшие при ДТП россияне

Москва23 мая Вести.Большинство российских туристов, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в районе Бельдиби в турецкой Анталье, уже покинули больницы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представитель АТОР сообщил ТАСС со ссылкой на страховую компанию "ЕВРОИНС туристическое страхование", что всем россиянам помощь оказана за счет страховки.

12 из 14 пострадавших в ДТП 23 мая в Турции в районе Бельдиби в настоящий момент покинули госпитали, куда были доставлены для осмотра и медпомощи после дорожного инцидента с автобусом сказали в ассоциации

Уточняется, что у 11 человек провели дополнительные обследования (КТ, МРТ, рентген). Троим потребовалось ушивание ран. Одна из выписанных получила разрешение на авиаперелет.

Кроме того, еще двум пострадавшим в субботу, 23 мая, провели операции в связи с переломами верхних конечностей. Застрахованные туристы сейчас находятся в палате, где получают послеоперационное лечение.

Ранее сообщалось, что 14 россиян пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом. Генконсульство РФ в Анталье занимается инцидентом в приоритетном порядке.