Москва31 маяВести.Посольство РФ выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших или погибших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Об этом сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Анкаре.
По данным местных СМИ, пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир – Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли – Айдын и загорелся. В результате аварии погибли восемь человек, в том числе ребенок.
25 мая семеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье.