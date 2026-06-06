Двое руферов забрались на купол Троицкого собора в Петербурге, их ищет полиция Полиция Петербурга ищет руферов, забравшихся на купол Троицкого собора

Москва6 июн Вести.В Санкт-Петербурге двое руферов проникли на территории Троицкого собора, забрались на купол и повредили имущество храма. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в конце мая. К правоохранителям обратился главный инженер Собора.

Двое неизвестных проникли на территорию храма "Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка (Троицкий Собор)" и, взобравшись на купол собора, повредили имущество храма. Причиненный материальный ущерб составил 348 000 рублей говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ. Руферов ищут.