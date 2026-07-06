Москва6 июл Вести.На Петровском острове в Санкт-Петербурге днем 6 июля возник пожар. Как выяснилось, загорелся заброшенный объект культурного наследия – Дом Ропса, сообщает издание "Фонтанка".

По данным ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре по адресу: Петровская коса, 9, поступило на пульт дежурного в 14.09. Огнем оказалось охвачено двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное в районе речного яхт-клуба. Очевидцы в разных районах города говорят о клубах черного дыма, поднимающихся с места пожара. Предварительно, пострадавших пожара нет.

На происшествия месте работают 20 спасателей и 4 единицы техники.

Дом Ропса является объектом культурного наследия регионального значения. Полное название – "Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и К" с садом". Деревянный двухэтажный дом с трехэтажной башенкой был построен в 1900 году для купца Эрнеста Ропса. Его отец, бывший гражданин США, купец 1-й гильдии Вильям Хопер Ропс в середине XIX века открыл при Петербургском порту контору по продаже пеньки, керосина, бумаги и тканей, а также завод по производству смазочных масел. Эрнест Ропс имел на Петровском острове нефтеперегонный завод.

Дом Ропса заброшен с 2014 года. Его планировалось отреставрировать в рамках проекта реконструкции яхт-клуба, и там открыть музей.