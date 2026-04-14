Москва14 апрВести.В Санкт-Петербурге подросток залез на храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Об этом сообщает 78.ru
По данным издания, действия юноши привлеки зрителей: вокруг храма собралась толпа. Также нарушителя спокойствия внизу ждали полицейские, медики и пожарные.
Парень делал фотографии и радостно махал руками людям, которые наблюдали за ним снизусказано в публикации
Молодого человека пришлось снимать при помощи лестницы, после чего сотрудники МЧС передали его правоохранителям.
По предварительным данным, юношу забрали в отделение полиции.