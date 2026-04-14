Подросток залез на храм Спаса на Крови в центре Петербурга

Юноша ради фото залез на крышу храма Спас на Крови в центре Петербурга

Москва14 апр Вести.В Санкт-Петербурге подросток залез на храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Об этом сообщает 78.ru

По данным издания, действия юноши привлеки зрителей: вокруг храма собралась толпа. Также нарушителя спокойствия внизу ждали полицейские, медики и пожарные.

Парень делал фотографии и радостно махал руками людям, которые наблюдали за ним снизу сказано в публикации

Молодого человека пришлось снимать при помощи лестницы, после чего сотрудники МЧС передали его правоохранителям.

По предварительным данным, юношу забрали в отделение полиции.