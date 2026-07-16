Москва16 июлВести.В соцсетях опубликовано видео, которое сняли руферы, забравшиеся на металлическую конструкцию на башне Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
В июне пара попала на вершину, стала позировать и снимать все происходящее на камеру. Видео получилось и правда пугающим ( и глупым), но выложить они решили его только сейчасговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые проникли на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.