В Петербурге руферы забрались на Кунсткамеру Руферы залезли на башню Кунсткамеры в Санкт-Петербурге

Москва16 июл Вести.В соцсетях опубликовано видео, которое сняли руферы, забравшиеся на металлическую конструкцию на башне Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В июне пара попала на вершину, стала позировать и снимать все происходящее на камеру. Видео получилось и правда пугающим ( и глупым), но выложить они решили его только сейчас говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые проникли на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.