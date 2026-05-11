В Кронштадте и на стройплощадке в Петербурге задержаны 25 мигрантов-нарушителей

Москва11 мая Вести.В Санкт-Петербурге полиция выявила 25 нарушителей миграционного законодательства. Проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге и на трех фортах Кронштадта, где ведутся реставрационные работы. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу и области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке. Территорию обследовали тщательно: осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер.

Затем правоохранители на катерах прибыли к фортам Кронштадта. Здесь проверили 350 человек, из них около сотни иностранных граждан.

У 25 человек выявлены нарушения миграционного законодательства. Их доставили в дежурные части и привлекли к административной ответственности говорится в публикации ГУ МВД

Также полицейские выявили четверых граждан, которые своевременно не встали на воинский учет.