Москва11 маяВести.В Санкт-Петербурге полиция выявила 25 нарушителей миграционного законодательства. Проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге и на трех фортах Кронштадта, где ведутся реставрационные работы. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу и области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке. Территорию обследовали тщательно: осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер.
Затем правоохранители на катерах прибыли к фортам Кронштадта. Здесь проверили 350 человек, из них около сотни иностранных граждан.
В результате 25 нарушителей миграционного законодательства доставлены в отделы полиции и привлечены к ответственности.
Также полицейские выявили четверых граждан, которые своевременно не встали на воинский учет.