В Ленобласти возбудили дело о фиктивной регистрации 30 мигрантов

Жителя Петербурга заподозрили в легализации 30 мигрантов В Ленобласти возбудили дело о фиктивной регистрации 30 мигрантов

Москва26 апр Вести.Житель Санкт-Петербурга подозревается в легализации 30 мигрантов на территории Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, задержан его помощник, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По информации полиции, в марте 2025 года 43-летний петербуржец организовал фиктивную постановку на учет приезжих из соседних государств. Он находил мигрантов, которым нужна была временная регистрация, а также подыскивал жителей Гатчинского района Ленобласти, согласных прописать иностранцев у себя.

В результате противоправной деятельности было поставлено на учет не менее 30 иностранных граждан говорится в сообщении

23 апреля в деревне Малое Верево оперативники задержали 33-летнего уроженца Средней Азии, помогавшего организатору преступной схемы.

Возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Организатора сейчас разыскивают.

Сейчас решается вопрос о выдворении приезжих, воспользовавшихся услугами фигурантов, за нарушение миграционного законодательства РФ.