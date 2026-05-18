Москва18 мая Вести.Полиция Санкт-Петербурга задержала троих руководителей детского ансамбля "Нефес" из Симферополя после их фотографирования у Петропавловской крепости с тремя флагами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Руководители прибыли в Петербург с 32 детьми для выступления перед крымскими татарами и ветеранами СВО, проживающими в Петербурге. В ходе экскурсии у Петропавловской крепости гости города сделали совместную фотографию, для этого также были развернуты флаги РФ, Республики Крым и крымских татар.

Последний из них был голубого цвета с желтым логотипом. В результате это привлекло внимание правоохранителей, которые сначала задержали двоих мужчин, а позже и женщину-руководителя ансамбля.

Как уточняет источник, ей вменяется проведение несогласованного публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП).