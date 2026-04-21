Москва21 апр Вести.В Петрозаводске задержали лидера Карельского "Яблока" Эмилию Слабунову, обвиняемую в демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что женщина является заслуженным учителем России, 3-м председателем "Яблока", руководителем фракции партии в Законодательном Собрании Карелии.

Сегодня, утром 21 апреля, в Петрозаводске полиция пришла к Эмилии Слабуновой... Когда она отправлялась на работу, к ней подошли правоохранители и сообщили о необходимости проехать в отдел полиции. Поводом стал протокол об административном правонарушении о "демонстрации экстремистской символики" … за пост от 20 августа 2020 года в ее Tg-канале. Никаких постов за 20 августа 2020 года в канале Эмилии Слабуновой нет говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Политика в настоящее время доставляют в суд, туда же едет ее адвокат.

По мнению пресс-службы, происходящее может быть связано с предстоящими выборами и успешной работой "Яблока" в Карелии, в том числе в республиканском ЗакСе.

Там также добавили, что 24 и 30 апреля будут рассмотрены административные дела координатора Федерального политического комитета партии, руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александра Шишлова, в отношении которого также был составлен протокол о "демонстрации экстремистской символики".