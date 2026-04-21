Лидеру Карельского "Яблока" назначили штраф за пост в Telegram-канале

Москва21 апр Вести.Депутат Заксобрания Республики Карелия от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова оштрафована за демонстрацию экстремистской символики. Речь идет о посте от 20 августа 2020 года в ее Telegram-канале. Скриншот был представлен в суде, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

Судья Петрозаводского городского суда Наталия Деготь только что вынесла решение о назначении штрафа Эмилии Слабуновой - заслуженному учителю России, третьему председателю "Яблока", руководителю фракции партии в законодательном собрании Карелии говорится в сообщении

Слабуновой назначен штраф в размере 1 000 рублей. Ранее стало известно, что депутат была задержана утром 21 апреля по пути на работу.