В Петербурге задержали руферов, которые залезли на крышу Зимнего дворца Росгвардия задержала проникших на крышу Зимнего дворца в Петербурге руферов

Москва14 июл Вести.Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые проникли на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге минувшим утром. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.

Инцидент произошел около 4 утра по московскому времени.

Проникших на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге руферов задержали росгвардейцы написано в канале силового ведомства

Один из задержанных был передан сотрудникам органов внутренних дел сразу, второго сначала направили в больницу. Это произошло в связи с его жалобами на плохое самочувствие.