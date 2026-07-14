Москва14 июлВести.Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые проникли на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге минувшим утром. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.
Инцидент произошел около 4 утра по московскому времени.
Проникших на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге руферов задержали росгвардейцынаписано в канале силового ведомства
Один из задержанных был передан сотрудникам органов внутренних дел сразу, второго сначала направили в больницу. Это произошло в связи с его жалобами на плохое самочувствие.